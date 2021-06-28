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    16:01, 28 Июнь 2021 | GMT +6

    Айфоны разыгрывают среди вакцинированных жителей Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области стартовал розыгрыш двух iPhone 12 среди вакцинированных жителей региона. Организовали розыгрыш двое молодых и активных жителей областного центра Амир Бейсеналин и Рустам Айтмагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам организаторов, розыгрыш нацелен на повышение показателя вакцинации среди жителей области.

    «Нас беспокоит сложившаяся из-за пандемии ситуация. Нам не нравится, что вот уже второй год мы живём в условиях, когда невозможно без маски зайти в магазины, кафе, рестораны, кино, театры и другие общественные заведения. Мы забыли о массовых мероприятиях со зрителями и считаем, что выход из всей этой ситуации – это вакцинация. Чем раньше мы это поймём и привьёмся, тем быстрее начнём жить полноценной жизнью», – отметил Амир Бейсеналин.

    Условия розыгрыша просты: вакцинироваться, сделать фото прививочного паспорта или любого другого документа, подтверждающего получение вакцины, разместить его в социальных сетях с хештегом #стопковидкрг, подписаться на аккаунты организаторов в Instagram – @rr.pro и @amirbsn, отметить двух друзей под постом о розыгрыше.

    Принять участие в розыгрыше смогут только жители Карагандинской области. Итоги будут подведены в первых числах июля.




    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Карагандинская область Общество
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