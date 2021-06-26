Айфоны разыграют среди получивших вакцину костанайцев

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Управлением здравоохранения акимата Костанайской области объявлен розыгрыш среди вакцинированных, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Управздрав объявил о запуске дополнительной программы стимулирования вакцинации.

В Костанайской области среди вакцинированных разыграют десять iРhone 12.

«С 25 июня по 1 августа текущего года, граждане, которые впервые получат первый компонент вакцины от COVID-19, станут участниками данного розыгрыша. Главный выигрыш для получивших вакцину несоизмерим ни с какими ценными подарками — это собственное здоровье и здоровье близких и родных людей», – сообщили в пресс-службе управления здравоохранения области.

Итоги розыгрыша будут объявлены в августе в средствах массовой информации.

Условия участия - жители Костанайской области от 18 лет, получившие первый компонент вакцины с 25 июня по 1 августа текущего год. Розыгрыш будет проходить методом случайного выбора с помощью автоматической системы