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    18:49, 25 Июнь 2021 | GMT +6

    Айфоны разыграют среди получивших вакцину костанайцев

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Управлением здравоохранения акимата Костанайской области объявлен розыгрыш среди вакцинированных, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Управздрав объявил о запуске дополнительной программы стимулирования вакцинации.

    В Костанайской области среди вакцинированных разыграют десять iРhone 12.

    «С 25 июня по 1 августа текущего года, граждане, которые впервые получат первый компонент вакцины от COVID-19, станут участниками данного розыгрыша. Главный выигрыш для получивших вакцину несоизмерим ни с какими ценными подарками — это собственное здоровье и здоровье близких и родных людей», – сообщили в пресс-службе управления здравоохранения области.

    Итоги розыгрыша будут объявлены в августе в средствах массовой информации.

    Условия участия - жители Костанайской области от 18 лет, получившие первый компонент вакцины с 25 июня по 1 августа текущего год. Розыгрыш будет проходить методом случайного выбора с помощью автоматической системы


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Костанайская область
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