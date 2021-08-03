Айфоны разыграли среди вакцинированных костанайцев
Главным условием конкурса, как рассказал руководитель отдела управления здравоохранения Костанайской области Ануар Едрисов, было получение первого компонента вакцины в период с 25 июня по 31 августа.
«Сегодня управлением здравоохранения проведён конкурс среди жителей Костанайской области, прикреплённых к поликлиникам и получивших первых компонент вакцины в период с 25 июня по 31 июля. За этот период в области первый компонент получили свыше 127 тысяч человек. Из них около 7 тысяч граждан были не прикреплены к поликлиникам, поэтому не участвовали в конкурсе. Победители были выбраны рандомно»,- прокомментировал он.
В течение нескольких минут были определены победители и в ближайшее время ведомство намерено связаться со счастливчиками и вручить им подарки.
Напомним, ранее управздрав объявил о запуске дополнительной программы стимулирования вакцинации. В Костанайской области среди вакцинированных обещали разыграть десять iРhone 12.