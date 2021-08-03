Айфоны разыграли среди вакцинированных костанайцев

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае в прямом эфире управление здравоохранения провело розыгрыш 10 новых айфонов среди вакцинированных жителей Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Главным условием конкурса, как рассказал руководитель отдела управления здравоохранения Костанайской области Ануар Едрисов, было получение первого компонента вакцины в период с 25 июня по 31 августа.

«Сегодня управлением здравоохранения проведён конкурс среди жителей Костанайской области, прикреплённых к поликлиникам и получивших первых компонент вакцины в период с 25 июня по 31 июля. За этот период в области первый компонент получили свыше 127 тысяч человек. Из них около 7 тысяч граждан были не прикреплены к поликлиникам, поэтому не участвовали в конкурсе. Победители были выбраны рандомно»,- прокомментировал он.

В течение нескольких минут были определены победители и в ближайшее время ведомство намерено связаться со счастливчиками и вручить им подарки.

Напомним, ранее управздрав объявил о запуске дополнительной программы стимулирования вакцинации. В Костанайской области среди вакцинированных обещали разыграть десять iРhone 12.