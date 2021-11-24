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вчера 22:26
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Айфон украли в столичной мечети: подозреваемый задержан
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейскими Нур-Султана задержан подозреваемый в краже из мечети, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного ДП.
Сотрудниками криминальной полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан 26-летний мужчина по подозрению в краже.
«В ходе расследования установлено, что злоумышленник проник в помещение мечети по проспекту Тәуелсіздік, где обсматривал карманы верхней одежды, оставленных у входа в мечеть. Обнаружив в одной из курток мобильный телефон марки «Айфон 6С», он совершил его кражу, а затем покинул место преступления», - рассказали пресс-службе ДП.
По данному факту проводится досудебное расследование по статье «Кража». Проверяется причастность задержанного, ранее судимого, к аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.
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