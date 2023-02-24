Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Айдын Сауданбеков назначен руководителем департамента госдоходов по Атырауской области

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
24 Февраля 2023, 13:17
Айдын Сауданбеков назначен руководителем департамента госдоходов по Атырауской области Фото: пресс-служба Комитета государственных доходов МФ РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Нового руководителеля ДГД коллективу представил вице-министр финансов Ержан Биржанов. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает МИА «Казинформ».

Сауданбеков Айдын Турганбекулы родился в 1976 году в Алматинской области. По образованию – экономист. Окончил Казахскую государственную академию управления.

Стаж работы на госслужбе составляет 24 года. Трудовую деятельность начал в 1998 году налоговым инспектором Налогового комитета Уйгурского района Алматинской области.

С марта 2000 года работал старшим налоговым инспектором, главным налоговым инспектором отдела аудита Налогового комитета Уйгурского района.

С декабря 2001 года работал на различных должностях Налогового комитета по Алматинской области, Налогового комитета по Ауэзовскому району г. Алматы.

С сентября 2008 года занимал должности начальника отдела Налогового управления по Илийскому району, заместителя начальника Налогового управления по городу Талдыкоргану, руководителя Налогового управления по Уйгурскому району Алматинской области, руководителя отдела Налогового управления по Медеускому району города Алматы.

С июня 2015 года руководитель управления камерального контроля, управления аудита, управления государственных доходов по Карасайскому району, заместитель руководителя департамента государственных доходов по Алматинской области Комитета государственных доходов МФ РК.

С августе 2021 года занимал должность директора департамента администрирования, с февраля 2022 года по настоящее время директора департамента аудита Комитета государственных доходов МФ РК.


Атырауская область   Назначения   Минфин РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами