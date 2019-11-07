Айдын Каримов назначен заместителем руководителя Канцелярии Премьер-Министра РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Премьер-Министра РК Каримов Айдын Мейрамбекович назначен на должность заместителя руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Айдын Каримов родился 1 января 1988 года. Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Казахскую финансово-экономическую академию, Университет КАЗГЮУ.

Трудовую деятельность начал в 2006 году. В разные годы работал в РГП «Центр по вычислительной технике, телекоммуникациям, информатике и ситуационному анализу» МЧС РК, АО «Национальные информационные технологии», РГП «Центр технического сопровождения и анализа в области телекоммуникаций», аппаратах акима гг. Астаны и Семей.

В 2012-2016 годы работал главным экспертом, руководителем управления, заместителем директора Департамента регулирования международной экономической интеграции Министерства экономического развития и торговли РК (ныне - Министерство торговли и интеграции РК).

С 2016 года работает в структуре Канцелярии Премьер-Министра РК: в 2016-2017 годы – заместитель заведующего Отделом внешних связей и протокола, в 2017-2019 годы – заведующий Отделом внешних связей и протокола – Шеф протокола Премьер-Министра РК.

С апреля 2019 года занимал должность заведующего Отделом внешнеэкономического сотрудничества и протокола Канцелярии Премьер-Министра РК.