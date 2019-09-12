Айдын Аимбетов подарил первому космонавту ОАЭ белого верблюжонка

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Сегодня на Байконуре состоялась церемония поднятия флагов стран-участниц предстоящего космического полета на МКС, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщалось, основной и дублирующий экипажи транспортного пилотируемого корабля (ТПК) «Союз МС-15» прибыли на Байконур 10 сентября, вчера они провели первую тренировку на космодроме, примерили свои скафандры, протестировали на герметичность и заняли места в «Союзе».
Основной экипаж - Олега Скрипочку, Джессику Меир, Хаззаа аль Мансури, а также их дублеров - Сергея Рыжикова, Томасаа Маршбёрн и Султана аль Неяди приветствовали заместитель генерального директора РКК «Энергия» Сергей Романов, глава администрации города Байконура Константин Бусыгин, руководители предприятий Роскосмоса, представители Казкосмоса.
Они заверили космонавтов и астронавтов в том, что будут приложены все усилия для обеспечения безопасного и успешного старта.
С пожеланиями удачного старта с Байконура и благополучного возвращения на казахскую землю к экипажу обратился летчик-космонавт РК Айдын Аимбетов.
«Я очень хорошо понимаю ваше волнение, так как ровно 4 года назад стоял на вашем месте и сегодня, кстати, 12 сентября - день приземления нашего экипажа», - сказал казахстанский космонавт.
В знак поддержки первого космонавта ОАЭ Айдын Аимбетов вручил Хаззаа аль-Мансури сувенир, символизирующий «корабль пустыни» - белого верблюжонка. «У нас тоже есть верблюды, но только с одни горбом», ответил на русском языке арабский космонавт, поблагодарив за подарок казахского коллегу.
Старт ТПК «Союз МС-15» с очередной экспедицией на МКС назначен на 25 сентября 2019 года.
Особенностью данного пуска будет то, что это будет «крайний запуск ракеты «Союз-ФГ», после чего знаменитый Гагаринский старт будет закрыт на модернизацию.
Из трех членов экипажа два новичка – американка Джесика и араб Хаззаа впервые полетят в космос. Для командира корабля Олега Скрипочки это будет третий космический полет. Первый космонавт ОАЭ будет работать по программе экспедиции посещения, российский космонавт и американский астронавт отправляются на МКС в долгосрочную экспедицию.
Основной экипаж очень колоритный: русский, американка, араб, что породило на Байконуре уже немало новых анекдотов. Позитивный настрой, который царил на площадке перед гостиничным комплексом «Космонавт», прекрасная осенняя погода Байконура, встреча давних друзей – традиционная церемония поднятия флагов дала официальный старт подготовки экипажей непосредственно к полету с космодрома Байконур.