Айдын Аимбетов назначен председателем Правления нацкомпании «Қазақстан Ғарыш Сапары»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Советом директоров компании Айдын Аканович Аимбетов избран на должность председателя Правления АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Айдын Аимбетов родился в 1972 году в Талды-Курганской области.

Окончил Армавирское высшее военное авиационное училище, Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, Талдыкорганский университет им. И. Жансугурова, Евразийскую юридическую академию им. Д. Кунаева.

Служил в рядах Военно-воздушных Сил РК в качестве летчика-истребителя и командира авиационного звена. В сентябре 2015 года в качестве бортинженера космического корабля «Союз ТМА-18М» совершил космический полет на Международную космическую станцию.

Занимал руководящие должности в квазигосударственных и государственных секторах Республики Казахстан:

2009-2010 гг. – советник председателя Национального космического агентства Республики Казахстан;

2010-2011 гг. – директор Департамента развития космической деятельности Казкосмоса;

2011-2014 гг. – заместитель начальника Отдела информационно-образовательного обеспечения космических технологий ДТОО «Институт космических исследований им. Султангазина» АО «НЦКИТ» Казкосмоса;

2014-2016 гг. – заместитель директора ДТОО «Институт космической техники и технологий» АО «НЦКИТ» Казкосмоса;

2016-2019 гг. – вице-президент по созданию и эксплуатации космических систем АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары»;

2019-2021 гг. – заместитель Председателя Правления - член Правления по производству АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары».

С 13 сентября 2021 года является председателем Правления компании АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары».

Айдын Аимбетов летчик-космонавт, генерал-майор авиации РК. Имеет государственные награды и почетные звания: «Халық Қаһарманы», «Қазақстанның ғарышкер-ұшқышы», орден «Отан».