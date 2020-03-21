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Айдос Укибай: Бизнес поддержал инициативу Елбасы

21 Марта 2020 13:42
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Айдос Укибай: Бизнес поддержал инициативу Елбасы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Общественный фонд по борьбе с коронавирсуом продолжает сбор средств и призывает отечественных бизнесменов, меценатов и неравнодушных граждан не оставаться в стороне от общего дела, отметил пресс-секретарь Первого Президента РК - Елбасы Айдос Укибай.

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«Все годы независимости в Казахстане делалось все возможное, чтобы сфера отечественного предпринимательства развивалась и крепла. Постулатом был принцип: «Сильный бизнес – сильное государство».

Развитый бизнес всегда считался основой благополучия нашего общества.

Вчера Елбасы Нурсултан Назарбаев призвал отечественных предпринимателей поддержать усилия государства и оказать в эту трудную минуту посильную финансовую помощь.

Некоторые представители отечественного бизнес-сообщества и руководители крупных предприятий уже откликнулись на призыв Первого Президента Казахстана.

На это время в учрежденный Общественный Фонд уже поступили средства от компаний «Eurasian Resources Group» - 10 млн долларов, ТОО «Корпорация «Казахмыс» - 10 млн долларов.

От имени Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения взаимодействие с Общественным фондом будет осуществлять заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов. Собранные средства будут распределяться в соответствии с рекомендациями Государственной комиссии.

Общественный фонд продолжает сбор средств и призывает отечественных бизнесменов, меценатов и неравнодушных граждан не оставаться в стороне от общего дела.

Перечисленные средства пойдут на необходимые нужды в борьбе с опасной инфекцией – закуп медицинских препаратов, средств защиты, аппаратов искусственной вентиляции легких, продовольствия и товаров первой необходимости для социально уязвимых слоев населения и другое.

Расход средств будет строго и открыто контролироваться попечительским советом Фонда, куда войдут общественные и государственные деятели, представители неправительственных организаций.

Попечительский Совет фонда искренне надеется на то, что представители крупного бизнеса присоединятся к этому благому начинанию».


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Ключевые слова: Общество, Коронавирус, Первый Президент - Елбасы,
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