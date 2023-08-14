Айдос Султангали выиграл турнир по греко-римской борьбе в Германии

ДОРТМУНД. КАЗИНФОРМ - Национальная сборная команда Казахстана по греко-римской борьбе 11-13 августа выступила на традиционном международном турнире «Grand Prix of Germany» в Дортмунде, передает МИА «Казинформ».

Этот традиционный ежегодный турнир собрал борцов из 23 стран, где сборная Казахстана заняла третье общекомандное место. По итогам двух соревновательных дней единственным чемпионом турнира стал заслуженный мастер спорта Айдос Султангали в весовой категории до 60 кг. В финале он одержал убедительную победу со счетом 7:0 над Илдаром Хафизовым из США.

Серебряная медаль в активе столичного борца Марлана Мукашева, который уступил борцу из Украины. Бронзовые награды у Мейржана Шермаханбета (67 кг., Шымкент) Ибрагима Магомадов (72 кг, Карагандинская область), Демеу Жадраева (77 кг, Алматинская область). В самой тяжелой весовой категории до 130 кг борец из Шымкента Алимхан Сыздыков также через утешительные встречи смог выиграть бронзовую медаль.

Отметим, что этот турнир стал дебютным для новоиспеченного главного тренера национальной сборной Юрия Мельниченко. Из Германии наша команда сразу вылетает в Азербайджан, где примет участие в совместных учебно-тренировочных сборах.