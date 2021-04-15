Айдос Султангали стал чемпионом Азии по греко-римской борьбе

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на Чемпионате Азии по греко-римской борьбе завершился в финал в категории до 60 килограммов. Его выиграл казахстанец Айдос Султангали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Противостоял ему иранский борец Мехди Нежад. Султангали уступал со счетом 0:3. Однако он не только отыгрался, но и вышел вперед. Более того, он контролировал схватку, не оставив сопернику шансов на победу. Итоговый счет составил 8:4.