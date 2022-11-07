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    10:28, 07 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Айдос Султангали стал бронзовым призером ЧМ по греко-римской борьбе

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице Азербайджана Баку в выходные дни прошел Кубок мира по вольной борьбе, на который собралась элитная группа спортсменов: восемь чемпионов мира, а также большая группа восходящих звезд. Казахстанец Айдос Султангали стал бронзовым призером ЧМ по греко-римской борьбе в составе команды звезд UWW, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

    Как сообщает olympics.com, в субботу состоялась групповая стадия, в котором приняли участие Турция, Иран, Азербайджан, Кыргызстан, Сербия и сборная мира.

    В поединке за бронзу команда казахстанца победила Турцию. Золото выиграла сборная Ирана, а серебро - Азербайджана.


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