АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице Азербайджана Баку в выходные дни прошел Кубок мира по вольной борьбе, на который собралась элитная группа спортсменов: восемь чемпионов мира, а также большая группа восходящих звезд. Казахстанец Айдос Султангали стал бронзовым призером ЧМ по греко-римской борьбе в составе команды звезд UWW, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

Как сообщает olympics.com, в субботу состоялась групповая стадия, в котором приняли участие Турция, Иран, Азербайджан, Кыргызстан, Сербия и сборная мира.

В поединке за бронзу команда казахстанца победила Турцию. Золото выиграла сборная Ирана, а серебро - Азербайджана.