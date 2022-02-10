Айдос Сарым высказался о мажоритарной системе выборов депутатов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Айдос Сарым высказался о мажоритарной системе выборов депутатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В нашем обществе бытует такое мнение, на мой взгляд, ошибочное, что если сейчас депутатов начнут избирать по мажоритарной системе, то 90 процентов Парламента займут представители оппозиции. Это ошибочное мнение. Мы это уже видели. Я человек, который проводил выборы партии «Ак жол» в 2004 году. Когда идут деньги, капитал, вступают в игру миллиардеры – появляется возможность подкупать людей (избирателей)», - сказал Айдос Сарым на пресс-конференции в столице.

Мажоритарная избирательная система — система выборов в органы государственной власти и органы местного самоуправления (парламент, совет и так далее), при которой избранными считаются кандидаты, получившие большинство голосов избирателей в своём избирательном округе.

Ранее сообщалось, что в Мажилисе создана депутатская группа «Жаңа Қазақстан», которая будет следить за исполнением поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева.