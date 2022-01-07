Айдос Сарым: Сегодня все должны сплотиться вокруг Касым-Жомарта Токаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы должны поддерживать Президента, двигаясь в одном направлении, в целях стабилизации ситуации в стране. Такое мнение высказал депутат Мажилиса Парламента РК Айдос Сарым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня в стране есть только один сильный институт – это Глава государства, институт президентства. Во-первых, мы все обязаны поддержать Главу государства, потому что это единственный гарант того, что у нас все будет по закону. Второе – те люди, которые почему-то рассчитывали на то, что государство слабое, государство «игрушечное» и так далее - они должны успокоиться. Если надо будет, мы завтра найдем всех, кто призывал к этим беспорядкам, кто призывал к разграблению государственных институтов, и к ним будут применены соответствующие законодательные инструменты. Третье, мы сейчас находимся в очень сложной ситуации: либо мы остаемся сильным государством, которое выполняет социальные обязательства, дает образование, либо мы превратимся в Афганистан. На самом деле цена такая. Никто не должен думать о том, что «это нас не касается, это нас не волнует». Сегодня речь идет о том, будем мы страной или нет, мы сохраним свою суверенность или нет? Все люди, которые какое-либо мышление в голове имеют, сегодня должны поддерживать Президента, сплотиться вокруг Касым-Жомарта Кемелевича и двигаться в одном направлении с тем, чтобы стабилизировать ситуацию. Я надеюсь, что это произойдет в течение двух-трех дней», - заявил Айдос Сарым корреспонденту агентства «Казинформ».

Также депутат прокомментировал беспокойство населения по поводу прибытия миротворческих сил ОДКБ в Казахстан.

«Народу пугаться не надо. К сожалению, оказалось, что мы были расслаблены, силовые структуры были расслаблены. Была коррупция, были какие-то другие вещи. Надо откровенно об этом говорить. У нас оказалось недостаточно специалистов, которые занимаются электронной разведкой. Миротворцы в основном оказывают техническую помощь для того, чтобы освободить некоторое количество казахских силовиков. 19 января все эти силы уедут домой. Поэтому задача – чтобы они помогли поддержать аэропорт и другие объекты, чтобы наши силовики, спецназ могли защищать город, области», - считает Айдос Сарым.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к народу Казахстана. С полным текстом телевизионного обращения Главы государства можно ознакомиться здесь.