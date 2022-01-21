Айдос Сарым о резолюции Европарламента: 99% из этих депутатов никогда не были в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Айдос Сарым выразил свое мнение касательно принятой Европарламентом резолюции по ситуации в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мне кажется, в Казахстане есть некоторая общественная девиация, когда мы «какую-либо критику с Запада воспринимаем с двойным-тройным обожанием или двойным-пятерным негативом». Мне кажется, что к этим вещам надо научиться относиться более спокойно. Потому что, конца света не случилось. Это, конечно, неприятный момент. Я согласен с позицией МИД РК, в которой все сказано - это очень поспешное решение. В этой связи, надо больше ориентироваться на позицию Европейской Комиссии. Официальный комиссар, которая вчера выступая перед депутатами, сказала очень правильные и нужные вещи», - пояснил Айдос Сарым.

В этой связи, Айдос Сарым процитировал слова Еврокомиссара Стеллы Кириакидес о том, что «надо дождаться итогов официальных расследований, получить все материалы, и только после этого делать все выводы».

«Я считаю, что решение Европейского Парламента является в некоторой степени элементом политической игры. С другой стороны, надо понимать, что такое Европейский Парламент. Европейский Парламент - это структура, которая больше занимается представительством, тогда как внешнюю политику Европы в целом определяет Европейская комиссия, а национальную политику определяет Национальный Парламент и Правительство. Надо работать со всеми, надо всю картину - как есть показывать», - считает мажилисмен.

«К сожалению, надо признать, что пять-шесть партий, представленных в Европейском Парламенте, они, конечно, представляют разные спектры Европы, но 99% этих депутатов никогда не были в Казахстане. Они не знают о Казахстане. Вчера они обсуждали буквально огромный круг вопросов: начиная от транспортировки животных и заканчивая с ситуацией в Судане. Хотелось бы, чтобы больше людей были в Казахстане, больше ездили в нашу страну, знакомились с ней, видели, какая это большая, сложная, но красивая страна… Встречались не только с представителями политизированной миграции, и получали информацию только от некоторого круга доверенных правозащитников, но и в целом, встречались с представителями нашего бизнеса, пострадавшего во время беспорядков, встречались с матерями погибших военнослужащих и полицейских, встречались с мирными жителями, увидевшими все произошедшее. Я уверен, тогда у них картина была бы совершенно другой. Поэтому, я бы не стал из этого делать трагедию. Неприятно, но да, хорошо…», - отмечает Айдос Сарым.

Также, как рассказал депутат Мажилиса, Европейский Парламент до сегодняшнего дня принял более 20 резолюций относительно Казахстана. Как подчеркивает Айдос Сарым, «принятые резолюции сильным образом на политику европейских стран в отношении Казахстана не повлияли».

«Появятся официальные итоги расследования - почти 700 уголовных дел. Нужно все посольства, все международные организации с ними ознакомить, и тогда у них появится полная и исчерпывающая картина того, что произошло. Я бы не стал сейчас конфронтировать с европейскими парламентариями», - отмечает депутат.

Как отметил мажилисмен, выезжая, нужно вести переговоры с представителями Европарламента.

«Те группы, которые занимаются Казахстаном (10 человек), мы их знаем, встречались с ними, имели разные степени беседы. Там тоже есть разные люди, поскольку Европарламент - партийная структура, у них есть партийное голосование. Я говорю еще раз, что ничего выдающегося там не произошло», - выразил мнение Айдос Сарым.