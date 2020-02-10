Айдос Сарым о конфликте в Жамбылской области: Произошедшее должно стать уроком для всех

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Политолог, член Национального совета общественного доверия Айдос Сарым прокомментировал произошедший 7 февраля конфликт в Кордайском районе Жамбылской области и отметил необходимость изучить процесс конфликта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Произошедшее – это, безусловно, ужасная трагедия, которая не должна повторяться, а должна стать уроком для всех. Мы живем в непростое время. У нас сложная, находящаяся в постоянной динамике и процессе серьезных архитектонических изменений структура общества. В этом мире вообще нет ничего постоянного и неизменного. Мы должны не прикрываться замшелыми лозунгами прежних лет, а деятельно изучать и понимать свою страну, свое общество», - рассказал Айдос Сарым корреспонденту агентства.

В связи с этим, по его словам, есть необходимость реформировать структуру внутренней политики, а также изучать процесс конфликта.

«Мы реально увидели, как легко можно лишиться всего мнимого или реального благополучия, как моментально срываются маски и открывается то, на что смотреть неприятно. Поэтому полагаю, что сейчас надо хоронить мертвых, лечить раны, но прежде всего - серьезно думать. Надо включать не только средства народной дипломатии, но и весь арсенал гуманитарных наук, социологию, психологию, конфликтологию, надо досконально изучить по минутам весь процесс конфликта, который начался давно, а не только в последние дни. Нужно серьезно реформировать госорганы, всю структуру внутренней политики, включая институты Ассамблеи», - считает А. Сарым.

Напомним, 7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал инцидент в Twitter. «Виновные в нарушении порядка в Жамбылской области будут наказаны», - написал Глава государства.

В субботу, 8 февраля, Глава государства сделал заявление в связи с событиями в Жамбылской области.

Создана Правительственная комиссия по ликвидации последствий событий в Кордайском районе Жамбылской области.

Подробности конфликта в Кордайском районе Жамбылской области рассказал 8 февраля на брифинге в СЦК министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.

Вчера МВД РК сообщило о том, что число погибших в конфликте в Кордайском районе достигло 10 человек.

Правительственная комиссия встретилась с жителями четырех сел Кордайского района.

Ночью поступила первая гуманитарная помощь для сельчан, которые остались без крова.

Правительственная комиссия посетила в ауле Альжан-апа семью Дархана Абдрахыма, погибшего в результате трагических событий.



