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Айдос Сарым - о борьбе с монополистами: Необходимо понимать, что они будут сопротивляться

10 Февраля 2022 15:14
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Айдос Сарым - о борьбе с монополистами: Необходимо понимать, что они будут сопротивляться

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – У депутатской группы «Жаңа Қазақстан» будет три сопредседателя. Об этом сообщил депутат Мажилиса Парламента РК Айдос Сарым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Накануне инициаторы депутатской группы собрались и посоветовались. Приняли его устав. В уставе указано, что пока будет три сопредседателя. Это Едил Жанбуршин, Наталья Дементьева и я. Дополнительная заработная плата за эту работу не выплачивается. Но у нас теперь появляется возможность направлять одного человека в президиум, бюро Мажилиса. То есть у нас будет возможность постоянно участвовать в их заседаниях, влиять на повестку дня Мажилиса, направлять депутатские запросы, лично приглашать министров, выезжать в регионы», - сказал Айдос Сарым на пресс-конференции.

Кроме того, депутат высказался о необходимости сплочения всего общества в деле модернизации страны.

«Мы поняли, что авторитарность - это не хорошо для страны. Сейчас нужно довести начатые процессы до конца. Уверен, и как человек, и как депутат Мажилиса, что у Президента есть искренние намерения. Президенту нелегко. Последние решения Президента - это исторические решения. Надо принимать участие, следить за их реализацией всем обществом. Особенно необходимо активно бороться с проблемами, которые привели к этому авторитаризму, монополизации, олигополии, здесь необходимо понимать, что они будут сопротивляться», - сказал Айдос Сарым.

Ранее сообщалось, что в Мажилисе создана депутатская группа «Жаңа Қазақстан», которая будет следить за исполнением поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева.


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#Мажилис   #Новый Казахстан  
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Автор:

Серик Сабеков

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