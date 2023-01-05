Айдос Сарым назвал два главных фактора, спасших наше государство в ходе трагического января

5 Января 2023, 16:48

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Два главных фактора, спасших наше государство в ходе трагического января, назвал депутат Мажилиса Айдос Сарым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы еще не осознали всю суть и истину трагического января. Надо отметить, что после этой трагедии мы до сих пор не можем системно и конструктивно ответить на намеренно распространяемый нашими оппонентами поток демагогии и дезинформации. Я считаю, что пришло время поднять идеологическую работу в соответствии с уровнем угроз, с которыми сталкивается страна, а не просто ждать окончания следствия и суда. Для этого не нужно придумывать ничего нового. Нужно только смело говорить всю правду и аргументировать ее имеющимися данными», - сказал Айдос Сарым на пленарном заседании Мажилиса.

Депутат напомнил, что январские события начались в начале как мирное шествие.

«К сожалению, в южных регионах, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областях после вмешательства криминальных, реваншистских сил дела пошли наперекосяк и переросли в массовые беспорядки. То есть, мы не должны путать такие понятия как мирное шествие и массовые беспорядки, мирный протест и государственный переворот. Есть два фактора, которые спасли государство во время январских событий: один – разум и стремление казахского народа к единству, другой – исторические решения, вовремя принятые нашим Президентом. Если бы Глава государства в те дни не проявил настойчивость, не взял бы на себя бразды правления Совбезом, мы бы возможно не проводили сегодняшнее совещание. При таком истечении обстоятельств – человеческие потери исчислялись бы не сотнями, а тысячами, десятками тысяч человек», - сказал Айдос Сарым.

Вместе с тем, депутат затронул и вопрос введения в страну войск ОДКБ.

«Ходят слухи, что якобы русская или кыргызская армия стреляет по народу. На самом деле это было не так. Члены ОДКБ лишь дали возможность освободить специализированные силы и направить их на установление конституционного порядка в стране. Ни один солдат ОДКБ не вмешивался в наши внутренние дела, их вмешательство было невозможным. Они выполняли только функцию технической помощи. В этом плане наша страна никому ничего не должна», - добавил депутат Мажилиса.