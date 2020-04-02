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Айдос Сарым и Ерлан Саиров вошли в Попечительский совет фонда «Birgemiz»

2 Апреля 2020, 17:40
Айдос Сарым и Ерлан Саиров вошли в Попечительский совет фонда «Birgemiz»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице состоялось очередное заседание попечительского совета общественного фонда «Birgemiz», учрежденного по инициативе Елбасы Нурсултана Назарбаева для поддержки нуждающихся граждан в условиях борьбы с коронавирусом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда «Birgemiz».

Председатель попечительского совета, первый заместитель Председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек, представляя новых членов Попечительского совета, отметил, что Айдос Сарым и Ерлан Саиров - авторитетные члены Национального совета общественного доверия при Президенте страны, известные общественные деятели.

«Айдос Сарым является членом Общественного совета г. Алматы, принимал активное участие в организации работы фонда «Бақытты отбасы - Алматы», в качестве члена попечительского совета этого фонда помогал акимату в работе по оказанию материальной помощи многодетным матерям. Его опыт будет неоценим во вновь созданном фонде. Что касается Ерлана Саирова, то он всегда активно поддерживает социальные инициативы нашей партии, буквально недавно в качестве волонтера принимал личное участие в доставке продуктовых наборов нуждающимся в условиях пандемии. Мы это высоко ценим», - отметил Бауыржан Байбек.

Он выразил уверенность, что участие авторитетных представителей гражданского общества в деятельности фонда будет способствовать повышению его эффективности и транспарентности.

Отметим, 20 марта Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы предложил создать республиканский фонд, в котором бы накапливались средства людей, кто хочет и может помочь стране в этот непростой период в условиях пандемии коронавируса.


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