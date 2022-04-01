Айдос Сарым дал разъяснение по поводу законопроекта по противодействию кибербуллингу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Законодательные меры по противодействию кибербуллингу не беспокоят руководство социальных сетей. Об этом сообщил депутат Мажилиса Парламента РК Айдос Сарым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Парламентарий дал разъяснение по поводу законопроекта, соавтором которого он является: «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав ребенка, образования, информации и информатизации», одобренного Мажилисом 9 марта этого года.

«Мы специально поставили даже несколько более жесткие нормы о том, что все крупные соцсети должны, в обязательном порядке, регистрировать филиалы в Казахстане, иметь своего официального представителя, офис и так далее. После этого произошла достаточно серьезная эволюция и законопроекта и, в целом, понимания того, что происходит. Во-первых, Правительство провело несколько раундов очень серьезных переговоров с крупными игроками, мэйджерами этого рынка. Я сам участвовал в нескольких переговорах, и мне кажется, все крупные техногиганты понимают, о чем идет речь. Они совершенно не переживают по этим нормам. Они говорят: «Мы разделяем вашу обеспокоенность и готовы сотрудничать». Безусловно, все понимают, что требования национального законодательства касаются не только кибербуллинга в отношении детей, но и, в целом, нарушения законов – терроризм, экстремизм, наркотики, педофилия и так далее. Эти требования, в принципе, совпадают с правилами крупных социальных платформ», – сказал А.Сарым.

Мажилисмен отметил, что должен быть постоянный диалог между официальными органами Казахстана и представителями интернет-платформ, чтобы вовремя реагировать на нарушения национального законодательства и правил самих этих платформ.

По словам Айдоса Сарыма, Правительство должно, примерно, за полгода отладить механизмы этого взаимодействия.

Депутат подчеркнул, что у Казахстана изначально нет намерений блокировать какую-либо социальную сеть, поскольку это касается прав граждан и соцсети являются одним из каналов распространения информации, в том числе, от государственных органов.

Напомним, вышеуказанный законопроект, в числе других, содержит нормы, направленные на профилактику травли (буллинга/кибербуллинга), в том числе путем законодательного закрепления понятий «травли (буллинг)», «онлайн-платформа», «сервис обмена мгновенными сообщениями» и механизмов реализации профилактических мероприятий в образовательной и информационной сферах.