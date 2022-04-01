Айдос Сарым дал разъяснение по поводу законопроекта по противодействию кибербуллингу
Парламентарий дал разъяснение по поводу законопроекта, соавтором которого он является: «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав ребенка, образования, информации и информатизации», одобренного Мажилисом 9 марта этого года.
«Мы специально поставили даже несколько более жесткие нормы о том, что все крупные соцсети должны, в обязательном порядке, регистрировать филиалы в Казахстане, иметь своего официального представителя, офис и так далее. После этого произошла достаточно серьезная эволюция и законопроекта и, в целом, понимания того, что происходит. Во-первых, Правительство провело несколько раундов очень серьезных переговоров с крупными игроками, мэйджерами этого рынка. Я сам участвовал в нескольких переговорах, и мне кажется, все крупные техногиганты понимают, о чем идет речь. Они совершенно не переживают по этим нормам. Они говорят: «Мы разделяем вашу обеспокоенность и готовы сотрудничать». Безусловно, все понимают, что требования национального законодательства касаются не только кибербуллинга в отношении детей, но и, в целом, нарушения законов – терроризм, экстремизм, наркотики, педофилия и так далее. Эти требования, в принципе, совпадают с правилами крупных социальных платформ», – сказал А.Сарым.
Мажилисмен отметил, что должен быть постоянный диалог между официальными органами Казахстана и представителями интернет-платформ, чтобы вовремя реагировать на нарушения национального законодательства и правил самих этих платформ.
По словам Айдоса Сарыма, Правительство должно, примерно, за полгода отладить механизмы этого взаимодействия.
Депутат подчеркнул, что у Казахстана изначально нет намерений блокировать какую-либо социальную сеть, поскольку это касается прав граждан и соцсети являются одним из каналов распространения информации, в том числе, от государственных органов.
Напомним, вышеуказанный законопроект, в числе других, содержит нормы, направленные на профилактику травли (буллинга/кибербуллинга), в том числе путем законодательного закрепления понятий «травли (буллинг)», «онлайн-платформа», «сервис обмена мгновенными сообщениями» и механизмов реализации профилактических мероприятий в образовательной и информационной сферах.