Айдос Сакенов назначен председателем Комитета индустрии туризма МКС РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра культуры и спорта РК Сакенов Айдос Мерекеевич назначен на должность председателя Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Айдос Сакенов родился в 1987 году в г. Усть-Каменогорске. Окончил Евразийский Национальный университет им. Л. Гумилева, Казахский автомобильно-дорожный институт им. Л. Гончарова, Академию госуправления при Президенте РК, Университет Лидса. Трудовую деятельность начал в 2008 году в должности и.о. эксперта управления эксплуатации Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций РК. В 2009-2014 гг. — занимал различные должности в структуре Министерства транспорта и коммуникаций РК. В 2014-2016 гг. — эксперт в Комитете автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию РК. В 2016-2018 гг. — руководитель отдела по поддержке и развитию частного предпринимательства Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития г. Алматы. В 2018-2020 гг. — заместитель руководителя Управления предпринимательства и торговли Павлодарской области. С мая 2020 года по настоящее время являлся заместителем председателя Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК.

