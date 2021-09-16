Айдос Ербосынулы вошел в ТОП-5 рейтинга IBF после победы нокаутом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная боксерская федерация (IBF) представила актуальную версию рейтинга. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Во втором среднем весе казахстанский боксер Айдос Ербосынулы поднялся с шестой позиции на четвертую. Первые две строчки рейтинга вакантны, третье место занимает россянин Евгений Шведенко. Чемпион мира IBF в этой категории - представитель США Калеб Плант.

Напомним, 12 сентября Ербосынулы провел отборочный поединок с гайанцем Ленноксом Алленом в Нур-Султане и одержал победу нокаутом в десятом раунде, став обязательным претендентом на титул чемпиона мира WBA во второй средней категории.