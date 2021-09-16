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    18:00, 15 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Айдос Ербосынулы вошел в ТОП-5 рейтинга IBF после победы нокаутом

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная боксерская федерация (IBF) представила актуальную версию рейтинга. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Во втором среднем весе казахстанский боксер Айдос Ербосынулы поднялся с шестой позиции на четвертую. Первые две строчки рейтинга вакантны, третье место занимает россянин Евгений Шведенко. Чемпион мира IBF в этой категории - представитель США Калеб Плант.

    Напомним, 12 сентября Ербосынулы провел отборочный поединок с гайанцем Ленноксом Алленом в Нур-Султане и одержал победу нокаутом в десятом раунде, став обязательным претендентом на титул чемпиона мира WBA во второй средней категории.
    Теги:
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