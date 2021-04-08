Айдос Ербосынулы проведет самый большой бой в своей карьере

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер, обладатель титулов чемпиона WBC Asia, WBA International и WBO Global во втором среднем весе Айдос Ербосынулы (15-0, 10 КО) проведет свой следующий бой 17 апреля в Карлсруэ (Германия). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Соперником Ербосынулы станет непобежденный россиянин Евгений Шведенко (15-0, 6 KO).

Поединок будет носить статус элиминатора для определения обязательного претендента на титул чемпиона мира IBF во второй средней категории.





