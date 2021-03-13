Айдос Ербосынулы неожиданно объявил свой бой за три титула

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы (15-0, 10 КО) рассказал, когда состоится его возвращение на ринг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Он проведет свой следующий бой 28 марта в Квебеке (Канада). Соперником Ербосынулы будет канадец Тим Кронин (12-5-2, 3 КО), а на кону будут стоять все три чемпионских пояса в суперсреднем весе, которые принадлежат казахстанцу — WBC Asia, WBA International и WBO Global. Бой рассчитан на десять раундов.

В своем последнем поединке Айдос Ербосынулы дрался в декабре с ганским боксером Иссой Самиром (19-1, 16 КО) и нокаутировал его в третьем раунде. В том бою Ербосынулы успешно защитил все три своих титула.



