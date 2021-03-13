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    09:12, 13 Март 2021 | GMT +6

    Айдос Ербосынулы неожиданно объявил свой бой за три титула

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы (15-0, 10 КО) рассказал, когда состоится его возвращение на ринг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Он проведет свой следующий бой 28 марта в Квебеке (Канада). Соперником Ербосынулы будет канадец Тим Кронин (12-5-2, 3 КО), а на кону будут стоять все три чемпионских пояса в суперсреднем весе, которые принадлежат казахстанцу — WBC Asia, WBA International и WBO Global. Бой рассчитан на десять раундов.

    В своем последнем поединке Айдос Ербосынулы дрался в декабре с ганским боксером Иссой Самиром (19-1, 16 КО) и нокаутировал его в третьем раунде. В том бою Ербосынулы успешно защитил все три своих титула.



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