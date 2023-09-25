Айдын Каримов назначен заместителем акима Шымкента

Приказ о назначении Айдына Мейрамбековича Каримова на должность заместителя акима Шымкента подписал глава города – Габит Сыздыкбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Шымкента.

Айдын Каримов родился 1 января 1988 года. Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Казахскую финансово-экономическую академию, Университет КАЗГЮУ.

Трудовую деятельность начал в 2006 году. В 2012-2016 годы занимал должность главного эксперта, руководителя управления, заместителем директора департамента регулирования международной экономической интеграции Министерства экономического развития и торговли РК.

С 2016 года работал в структуре Канцелярии Премьер-Министра РК: в 2016-2017 годы – заместитель заведующего отделом внешних связей и протокола, в 2017-2019 годы – заведующий отделом внешних связей и протокола – шеф протокола Премьер-Министра РК.

В 2019 году Айдын Каримов занимал должность заведующего отделом внешнеэкономического сотрудничества и протокола Канцелярии Премьер-Министра РК. До назначения замакима Шымкента занимал должность заместителя акима области Абай.

Награжден орденом «Құрмет». Имеет медали, грамоты и благодарственные письма.

На вопрос «Казинформа» о том, какие направления будет курировать новый замакима Шымкента, в пресс-службе ответили, что эта информация пока недоступна.

Как сообщалось ранее, Айдын Каримов освобожден от должности заместителя акима области Абай.