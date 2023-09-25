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    14:36, 25 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Айдын Каримов назначен заместителем акима Шымкента

    Айдын Каримов назначен заместителем акима Шымкента
    Фото: пресс-служба акима Шымкента

    Приказ о назначении Айдына Мейрамбековича Каримова на должность заместителя акима Шымкента подписал глава города – Габит Сыздыкбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Шымкента.

    Айдын Каримов родился 1 января 1988 года. Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Казахскую финансово-экономическую академию, Университет КАЗГЮУ.

    Трудовую деятельность начал в 2006 году. В 2012-2016 годы занимал должность главного эксперта, руководителя управления, заместителем директора департамента регулирования международной экономической интеграции Министерства экономического развития и торговли РК.

    С 2016 года работал в структуре Канцелярии Премьер-Министра РК: в 2016-2017 годы – заместитель заведующего отделом внешних связей и протокола, в 2017-2019 годы – заведующий отделом внешних связей и протокола – шеф протокола Премьер-Министра РК.

    В 2019 году Айдын Каримов занимал должность заведующего отделом внешнеэкономического сотрудничества и протокола Канцелярии Премьер-Министра РК. До назначения замакима Шымкента занимал должность заместителя акима области Абай.

    Награжден орденом «Құрмет». Имеет медали, грамоты и благодарственные письма.

    На вопрос «Казинформа» о том, какие направления будет курировать новый замакима Шымкента, в пресс-службе ответили, что эта информация пока недоступна.

    Как сообщалось ранее, Айдын Каримов освобожден от должности заместителя акима области Абай. 

    Теги:
    Акимат Назначения Шымкент
    Автор
    Гульмира Байзакова
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