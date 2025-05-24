Айдарбек Сапаров поручил усилить меры по защите сельхозугодий от саранчи

И.о. председателя комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Сакен Каныбеков доложил, что на сегодняшний день обследовано 3,2 млн га сельскохозяйственных угодий, из них на 878,3 тыс. га зафиксировано наличие вредителей. Из 528,4 тыс. га, подлежащих обработке, мероприятия уже проведены на 486,3 тыс. га.

Фото: Минсельхоз

Министр сельского хозяйства отметил необходимость активизации усилий в регионах.

- Подрядчики, взявшие на себя обязательства, должны обеспечить наличие всей необходимой техники в полном объёме. Работы должны вестись строго по графику, при необходимости — круглосуточно, вне зависимости от погодных условий или технических сложностей. За соблюдением сроков и качеством работ будет организован ежедневный мониторинг. В случае необходимости предусмотрите возможность повторной обработки, — сказал Айдарбек Сапаров.

Фото: Минсельхоз

В числе регионов, где есть отставание от графика - Актюбинская, Акмолинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Атырауская, Кызылординская области.

Фото: Минсельхоз

Особое внимание было уделено приграничным территориям, где требуется усиленный контроль для предотвращения миграции вредителей.

На совещании также были заслушаны заместители акимов ряда регионов, определены основные причины отставания и разработан комплекс оперативных мер по устранению выявленных недостатков.