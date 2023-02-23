Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Айдарбек Сапаров поддержал челлендж к 130-летию Магжана Жумабаева

Автор:  
Олеся Жуковень
23 Февраля 2023, 22:12
Айдарбек Сапаров поддержал челлендж к 130-летию Магжана Жумабаева

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров поддержал челлендж, запущенный к 130-летию Магжана Жумабаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона прочитал стихотворение «Мен кiм» великого писателя. Видеоролик можно посмотреть в Telegram-канале акима области.

«В этом году отмечается 130-летний юбилей нашего великого поэта Магжана Жумабаева. Челлендж запустила ученица района М.Жумабаева Жасмин Калдыбек. Его поддержали известные люди в Казахстане», - отметил А.Сапаров.

Глава региона принял эстафету от почетного гражданина области, журналиста Жарасбая Сулейменова. Челлендж А.Сапаров передал заместителю председателя Сената Парламента РК Ольге Перепечиной и всем акимам районов области.



Скрин из видео aidarbeksaparov

Северо-Казахстанская область   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Школам Уральска переданы новые автобусы
Школам Уральска переданы новые автобусы
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь
Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь
Еще пару недель может занять тушение пожара под Астаной – глава МЧС РК
Еще пару недель может занять тушение пожара под Астаной – глава МЧС РК