Айдарбек Сапаров поддержал челлендж к 130-летию Магжана Жумабаева

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров поддержал челлендж, запущенный к 130-летию Магжана Жумабаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона прочитал стихотворение «Мен кiм» великого писателя. Видеоролик можно посмотреть в Telegram-канале акима области.

«В этом году отмечается 130-летний юбилей нашего великого поэта Магжана Жумабаева. Челлендж запустила ученица района М.Жумабаева Жасмин Калдыбек. Его поддержали известные люди в Казахстане», - отметил А.Сапаров.

Глава региона принял эстафету от почетного гражданина области, журналиста Жарасбая Сулейменова. Челлендж А.Сапаров передал заместителю председателя Сената Парламента РК Ольге Перепечиной и всем акимам районов области.

Скрин из видео aidarbeksaparov