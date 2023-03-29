Айдарбек Ходжаназаров сообщил о готовности отказаться от депутатской зарплаты и квартиры

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель партии Respublica Айдарбек Ходжаназаров заявил, что пришел в Мажилис не ради депутатских привилегий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я являюсь акционером ряда компаний, в рамках требований закона я все передал в доверительное управление, я получаю дивиденды от этих компаний. Соответственно, у меня не возникает финансовых сложностей. Я не планирую и особо не претендую на ту заработную плату, которую будут платить депутатам», - сказал Айдарбек Ходжаназаров, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

Он заявил, что он и его однопартийцы пришли в Мажилис не ради привилегий депутатов.

«Эти привилегии моих сопартийцев тоже особо не прельщают», - заявил Айдарбек Ходжаназаров.

Председатель партии Respublica заявил, что готов отказаться от зарплаты, квартиры и служебного автомобиля.