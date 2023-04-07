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Айдар Увалиев назначен и.о. руководителя управления ветеринарии Павлодарской области

Махаббат Сыздыкова
7 Апреля 2023, 02:00
Айдар Увалиев назначен и.о. руководителя управления ветеринарии Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области назначили главного ветеринара. Им стал Айдар Увалиев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Распоряжением акима области Асаина Байханова назначен исполняющий обязанности руководителя областного управления ветеринарии.

«Согласно решению конкурсной комиссии, на данную должность утвержден Увалиев Айдар Наукатович», - сообщили в управлении.

Заместитель акима области Серик Батыргужинов представил коллективу управления нового руководителя и пожелал успехов в работе.

Фото @upravlenie_vet_pavlodar


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