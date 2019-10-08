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Айдар Утенов назначен заведующим Секретариатом Помощника Первого Президента РК

8 Октября 2019 20:11
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Айдар Утенов назначен заведующим Секретариатом Помощника Первого Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом Руководителя Канцелярии Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы от 8 октября 2019 года Айдар Утенов назначен заведующим Секретариатом Помощника Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.

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Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение в Twitter пресс-секретаря Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Айдоса Укибая.

Томашов Елдар Серикович освобожден от должности заведующего Секретариатом Помощника Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в связи с переходом на другую работу.

Утенов Айдар Есенович родился в г.Караганда 13 сентября 1983 года.

В 2004 году окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова по специальности «Юрист». В 2010 году окончил Карагандинский государственный технический университет по специальности «Бакалавр учета и аудита».

Трудовую деятельность начал в 2004 году юристом в ТОО «Континент-строй» города Астана. В 2005-2007 годы работал главным специалистом, начальником отдела правового обеспечения деятельности компании АО «Продовольственная контрактная корпорация»;

Далее в 2007 году - юрисконсульт, главный специалист, начальник отдела правового обеспечения и государственных закупок РГП «Государственная авиакомпания «Беркут» УДП РК;

2007-2018 годы – эксперт, главный эксперт юридического отдела, помощник Управляющего делами, главный инспектор, заместитель заведующего отделом организационно-контрольной и кадровой работы УДП РК;

2018-2019 годы – заведующий отделом организационно-контрольной и кадровой работы УДП РК;

С апреля 2019 года – заместитель Руководителя Управления материально-технического обеспечения УДП РК.

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Ключевые слова: Назначения, Первый Президент - Елбасы,
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