Айдар Утенов назначен заведующим Секретариатом Помощника Первого Президента РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом Руководителя Канцелярии Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы от 8 октября 2019 года Айдар Утенов назначен заведующим Секретариатом Помощника Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.
Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение в Twitter пресс-секретаря Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Айдоса Укибая.
Томашов Елдар Серикович освобожден от должности заведующего Секретариатом Помощника Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в связи с переходом на другую работу.
Утенов Айдар Есенович родился в г.Караганда 13 сентября 1983 года.
В 2004 году окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова по специальности «Юрист». В 2010 году окончил Карагандинский государственный технический университет по специальности «Бакалавр учета и аудита».
Трудовую деятельность начал в 2004 году юристом в ТОО «Континент-строй» города Астана. В 2005-2007 годы работал главным специалистом, начальником отдела правового обеспечения деятельности компании АО «Продовольственная контрактная корпорация»;
Далее в 2007 году - юрисконсульт, главный специалист, начальник отдела правового обеспечения и государственных закупок РГП «Государственная авиакомпания «Беркут» УДП РК;
2007-2018 годы – эксперт, главный эксперт юридического отдела, помощник Управляющего делами, главный инспектор, заместитель заведующего отделом организационно-контрольной и кадровой работы УДП РК;
2018-2019 годы – заведующий отделом организационно-контрольной и кадровой работы УДП РК;
С апреля 2019 года – заместитель Руководителя Управления материально-технического обеспечения УДП РК.
— inform.kz inform.kz
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