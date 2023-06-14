Айдар Ибраев назначен акимом Бородулихинского района области Абай

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и депутатами маслихата Бородулихинского района, распоряжением акима области Абай Нурлана Уранхаева акимом Бородулихинского района назначен Ибраев Айдар Маратович, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

Встреча главы области с активом района началась с минуты молчания. Нурлан Уранхаев представил нового акима и поручил использовать весь потенциал для обеспечения роста экономики и улучшения социально-экономических показателей района.

Айдар Ибраев родился 27 мая 1979 года в с. Ақши, Курчумского района Восточно-Казахстанской области. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет. Имеет значительный опыт работы в государственных органах и в сфере культуры.

Трудовой путь начал в 2000 году корреспондентом редакции газеты «Дидар». С 2004 года занимал разные должности в аппарате акима ВКО. Работал заместителем акима Уланского района, руководителем аппарата акима, заместителем акима Жарминского района.

С октября 2022 года являлся руководителем Управления культуры, развития языков и архивного дела области Абай.