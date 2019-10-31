Айдар Арифханов пригласил голландский бизнес на заседание Бернского союза в Нур-Султан

ГААГА. КАЗИНФОРМ - Председатель правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Айдар Арифханов принял участие в пятом казахстанско-нидерландском бизнес-форуме, прошедшем 30 октября т.г. в Гааге в рамках официального визита Премьер-Министра Республики Казахстан Аскара Мамина в Королевство Нидерландов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу холдинга.

Бизнес-форум собрал топ-менеджеров крупнейших компаний, среди которых нефтегазовая компания «Royal Dutch Shell», агрокомпания «Farm Frites BV», «IKEA», «Bitfury» (входит в список 50 финтех-компаний Forbes), «SUEZ GROUP» (одна из крупнейших коммунальных компаний в Европе), мировая консалтинговая компания «Schneider Group» и другие.

Выступая на форуме, Айдар Арифханов ознакомил его участников с деятельностью холдинга «Байтерек», который имеет в своей структуре 11 дочерних организаций. Они предлагают широкий спектр инструментов поддержки предпринимателей: от инвестиционной фазы до поддержки экспорта готовой продукции; от субсидирования ставки вознаграждения до гарантирования кредитов, а также оказывает помощь в подготовке проектной документации, экспертизы проекта и содействует в поиске партнера.

Подробно глава холдинга остановился и о мерах по привлечению иностранных инвестиций в Казахстан.





«Холдинг «Байтерек» проводит активную работу по привлечению иностранных инвестиций. За последние три года мы привлекли внешних инвестиций на сумму 3 млрд долларов США, работая с такими банками, как Deutsche Bank, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Государственный Банк Развития Китая, JP Morgan Chase и другие. Мы готовы к налаживанию тесного сотрудничества с голландскими компаниями по проектам, как на территории Казахстана, так и за рубежом. Также готовы оказать содействие по вхождению их на наш рынок», - отметил Айдар Арифханов.

Помимо этого, он пригласил участников форума на собрание Бернского союза, которое пройдет в городе Нур-Султане в следующем году.

«Наша дочерняя компания АО «ЭСК «KazakhExport» является членом Бернского союза и Aman Union – Ассоциаций крупнейших экспортно-кредитных агентств мира. В 2020 году KazakhExport, как председатель Бернского союза, будет принимать в городе Нур-Султане собрание Бернского союза. Поэтому мы будем рады видеть среди гостей голландские банки и институты развития вашей страны», - сказал глава холдинга «Байтерек».

В завершение спикер отметил, что холдинг «Байтерек» заинтересован в привлечении долгосрочных инвестиций в инфраструктуру и индустриальные проекты.

«Мы рады приветствовать голландские компании в Казахстане и готовы со-финансировать совместные проекты и инициативы. К примеру, сегодня утром казахстанская компания «K-Agro» и голландская «Farm Fries» подписали соглашение о создании предприятия в Казахстане по производству сельскохозяйственной продукции и ее переработке. Холдинг готов рассмотреть возможность обеспечения финансирования данного проекта через дочерние компании АО «Банк Развития Казахстана» и АО «БРК-Лизинг», - заключил он.

Отметим, Нидерланды являются инвестором «номер один» по объему инвестиций в экономику Казахстана и одним из ведущих торговых партнеров Казахстана в ЕС. По данным Национального банка РК, валовый приток прямых инвестиций из Нидерландов в Казахстан с 2005 по 2018 год составил более 85 млрд долларов США, за первое полугодие 2019 года эта цифра составила 3,4 млрд долларов США.

Бернский союз — официальное название Международного союза страховщиков кредитов и инвестиций. Представляет собой неофициальное объединение страховых компаний, организаций, занимающихся страхованием экспортных кредитов и инвестиций. Он был создан в 1934 году в Берне, Швейцария. Членами союза согласно его уставу могут быть только такие страховые организации, которые непосредственно занимаются страхованием экспортных кредитов. В настоящее время в союз входят около 50 организаций из разных стран.