Айдар Амребаев: Развитие человеческого капитала – ключевой фактор конкурентоспособности Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Развитие общества - это в первую очередь развитие человека, совершенствование его социальных связей, обретение новых смыслов его существования и раскрытие потенциала его знаний, навыков, способов самореализации. Зачастую эта аксиома игнорируется в процессе сопоставления уровня развитости общества во многих международных и национальных индексах развития. Так считает политический аналитик Айдар Амребаев, передает МИА «Казинформ».

«Хотел бы в этой связи высказать свое мнение о том, как необходимо изменить приоритеты нашего национального развития от количественных, формальных показателей отраслевого развития к комплексным качественным оценкам сориентированным на развитие человека в нашей стране.

По традиции еще с советских времен было принято не принимать во внимание потребности и ценности отдельного человека. Вспоминается сакраментальная фраза советского поэта Владимира Маяковского: «Единица - вздор, единица - ноль… Голос единицы - тоньше писка…» К сожалению, мы некритически восприняли эту советскую идеологему - не принимать во внимание содержательно-смысловую оценку социального развития. За громадьем планов и реформ, количественными показателями отчетов и реляций, за бортом внимания остался ключевой вопрос о смысле общественных преобразований, назначении человека как ключевой фигуры всего социального процесса.

Посещая разные страны, ловишь себя на мысли о том, что параметры развития социальной инфраструктуры, то есть условия человеческого развития, в целом соизмеримы (где-то лучше, качественнее, где-то хуже), однако уровень счастья людей, их удовлетворенности жизнью - разный…

С момента либерализации общественных отношений в мире подход к человеку и его развитию изменился. Сегодня превалируют технократические оценки его развития. Одним из показательных в этом плане является определение развитости общества через понятие «человеческого капитала», в котором уже изначально заложена утилитарная составляющая оценки достижений человеческого общества. В ней сфокусирована цель развития человека в роли, которую он играет в общем комплексе общественного развития, например, наряду с финансовым капиталом. Человек здесь оказывается не кантовской «целью самой по себе», которая по мысли кенигсбергского мыслителя «никогда не может быть использована как средство», а, напротив, именно как средство достижения нового качества развития инфраструктуры.

Но хотя инфраструктура - один из ключевых параметров развитости общества, тем не менее, она не является его всеобъемлющим критерием и смыслом. Показательным в этом плане является определение, даваемое в отчетах Всемирного Банка о том, что человеческий капитал - это знания, навыки и здоровье, которые люди аккумулируют в течение своей жизни, что позволяет им реализовывать свой потенциал в качестве полезных членов общества. В связи с чем измерением качества и развитости страны являются количественные параметры, к числу которых относят, например, объем инвестиций в людей на основе улучшения питания, здравоохранения, предоставления качественного образования, создания рабочих мест и обучения профессиональным навыкам, которые то или иное государство может выделить на развитие человеческого капитала.

Следовательно, наиболее существенными факторами здесь становятся качество управленческих решений в государстве и экономический рост, что позволяет, в свою очередь, совершенствовать национальный человеческий капитал. При этом если с экономическим ростом все понятно - рост материальных активов в государстве позволяет усовершенствовать инфраструктуру человеческого развития, например, увеличить производительность труда, строить качественные дороги, предоставлять высокоскоростные социальные услуги, давать людям эффективное образование и так далее - то в отношении управления социальным процессом не все так просто.

Государственное управление человеческим ресурсом, как часто называют человеческий капитал, предполагает высокий уровень гуманитарной культуры у тех, кто призван направлять общественный прогресс в той или иной стране. Здесь можно согласиться с мнением выдающегося обществоведа Эрика Хобсбаума: «Основные проблемы XXI века потребуют решений, которые не могут дать ни чистый рынок, ни чистая либеральная демократия. В этом смысле потребуется создание иной комбинации, другого сочетания общественного и частного, государственного управления и свободы. Как вы это назовёте, я не знаю. Однако, скорее всего, это больше не будет капитализм, по крайней мере, в том виде, который мы наблюдаем в нашей стране и в США». Речь идет, скорее всего, не о соревновании систем, как в эпоху «холодной войны» между СССР и США, социализмом и капитализмом, а о том, какую модель развития человека и общества предложит страна и насколько эта модель будет способствовать всестороннему развитию человека. Победителем в этом соревновании окажется та страна, которая окажется наиболее гуманной, то есть более человечной.

Говоря о ситуации с развитием человеческого капитала в мире, следует отметить, что за последние 25 лет были достигнуты большие результаты, однако серьезные проблемы сохраняются, особенно в развивающихся странах.

• Почти четверть детей младшего возраста испытывают задержки в росте (имея низкий для своего возраста рост – показатель риска развития физических недостатков или когнитивных расстройств).

• Многие страны переживают кризис системы образования, который сдерживает их экономическое развитие. Согласно имеющимся данным, в некоторых странах дети на пять лет отстают по объему полученных знаний от своих сверстников из других стран, посещающих школу такое же количество лет.

• Половина людей в мире не имеет доступа к базовым услугам здравоохранения, при этом каждый год многие пополняют ряды бедных, будучи вынужденными оплачивать расходы на медицинские услуги за свой счет.

• В беднейших странах мира четверо из пяти человек, живущих в условиях бедности, не охвачены системой социальной защиты, что делает их крайне уязвимыми.

• Более 300 000 детей ежегодно умирают от диареи из-за отсутствия чистой питьевой воды и надлежащих санитарно-гигиенических условий.

Дефицит человеческого капитала имеет опасную тенденцию к росту на фоне быстрых глобальных изменений в области технологий, демографии, нестабильности и климата. Тем не менее, инвестициями в людей нередко пренебрегают. Между тем существует множество примеров быстрой трансформации человеческого капитала, – например, в таких странах, как Сингапур, Республика Корея и Ирландия – а также достижения некоторыми из беднейших стран мира выдающихся успехов.

Развитие человеческого капитала имеет важнейшее значение для стран с любым уровнем дохода. В то время как беднейшие или наиболее нестабильные государства сталкиваются с серьезными препятствиями на пути улучшения результатов в области образования и здравоохранения, даже страны, имеющие самый высокий в мире уровень развития человеческого капитала, испытывают сегодня определенные диспропорции в качестве человеческого капитала, осмысленности человеческого существования, сплоченности национального и интернационального социального капитала. На наших глазах происходит неконтролируемый процесс расщепления и атомизации социального капитала, большим вызовом для которого стала пандемия и, как следствие, вынужденное «социальное дистанциирование», феномен, который ученым-гуманитариям еще предстоит переосмыслить.

Примечательно, что в Казахстане именно система образования стала объектом активного внимания со стороны государства, пережив многочисленные реформы и трансформации. Говоря об «эпохе Первого президента», следует отдать должное тому, что в Казахстане были запущены целый ряд важных инициатив, среди которых выход в международное образовательное пространство и стремление к большей свободе в выборе и траектории образования. Показательны проекты «Назарбаев Интеллектуальных Школ» в каждом регионе страны, программа «Болашак», создание уникального исследовательского высшего учебного заведения - «Назарбаев Университет». Значительным инновационным потенциалом в развитие человеческого капитала страны обладают более 13 тысячам студентов, получивших возможность обучаться в ведущих мировых вузах. Осуществлены целевые программы по совершенствованию образовательной инфраструктуры государства, внедрены: электронная очередь в детсады, подушевое финансирование школ, расширена академическая самостоятельность вузов, автоматизированы государственные услуги, повышена заработная плата работников образования, культуры и искусства, ликвидированы аварийные и трёхсменные школы, универсализированы стандарты образования в городе и на селе. Принят уникальный закон «О статусе педагога». Реализуются актуальные намерения государства по расширению, профессионализации и востребованности образования. В частности, в 318 колледжах реализуется проект «Бесплатное ТиПО (техническое и профессиональное образование) для всех», внедрено дуальное обучение в 460 колледжах с участием 3055 предприятий по 80 специальностям и 165 квалификациям. В стране реализуются новые инновационные культурные проекты, такие как «Мәденә мұра», «Сакральная география Казахстана», «Астана-Опера», которые призваны улучшать гуманитарную культуру населения.

Для дальнейшего гармоничного развития человеческого капитала в Казахстане предстоит еще многое сделать. В качестве первоочередных задач, мне представляется приоритетность в государственной политике именно гуманитарного измерения, какие бы реформы и в какой бы сфере они не происходили. Любые действия властей должны быть сориентированы на то, чтобы облегчить жизнь людей, создать условия для творческой самореализации личности. Никакие макроэкономические показатели или иные конъюнктурные соображения не могут оправдать антигуманные действия государства в отношении своих граждан, которые мы сейчас наблюдаем в разных странах мира.

Вторым важным элементом политики по повышению конкурентоспособности страны является сплоченный и развитый национальный социальный капитал, объединенный общностью целей и ценностей. Инициатива Президента К. Токаева по созданию «слышащего» своих граждан государства является важным намерением руководства страны по гуманизации социального пространства страны и создания необходимых условий для развития качественного человеческого капитала. Полагаю, что «красной нитью» в предстоящем Послании народу Казахстана, которое намечено на 1 сентября, пройдет проблематика социальной модернизации и акцентированного развития национального человеческого капитала.