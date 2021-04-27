Айбек Смадияров: С Вашингтоном будет продолжено сотрудничество в сферах, представляющих интерес для ЦА и США

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Официальный представитель Министерства иностранных дел Республики Казахстан Айбек Смадияров рассказал об основных вопросах, которые обсудили в ходе телефонного разговора заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел РК М. Тлеуберди и Госсекретарь США Э. Блинкен, а также проинформировал об основных результатах недавно проведенной министерской встречи С5+1, передает МИА «Казинформ».

- Каковы итоги недавнего телефонного разговора Заместителя Премьер-Министра – министра иностранных дел РК М. Тлеуберди с Госсекретарем США Э. Блинкеном?Можете рассказать подробности?





- Между Казахстаном и США развивается расширенное стратегическое партнерство, характеризующееся многоплановым взаимодействием по широкому спектру вопросов. В этом году мы отмечаем 30-летие со дня установления дипломатических отношений.

Соединенные Штаты, будучи стратегическим партнером Казахстана, в числе первых стран оказали гуманитарную помощь нашей стране в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией на сумму более 6,2 млн. долларов.

США одними из первых признали независимость нашей страны, являются вторыми крупнейшими инвесторами. Казахстан заинтересован в долгосрочном присутствии американского бизнеса в нашей экономике. В настоящее время в стране работают более 500 компаний с участием американского капитала. Активно развивается сотрудничество в сферах энергетики, сельского хозяйства, аэрокосмической промышленности, информационных технологий.

Учитывая расширенное стратегическое партнерство между РК и США, вполне естественно, что главы внешнеполитических ведомств двух стран поддерживают регулярные контакты. Так, в ходе недавнего телефонного разговора заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел РК М. Тлеуберди и Госсекретарь США Э. Блинкен обсудили целый ряд актуальных вопросов двустороннего и глобального сотрудничества.

В частности, стороны подтвердили приверженность углублению расширенного стратегического партнерства, в том числе путем поддержания политического диалога на высшем уровне. Отметили важность проведения совместных мероприятий двустороннего и регионального сотрудничества и наметили планы по их реализации в год празднования 30-летия дипломатических отношений. В качестве приоритетных направлений определено взаимодействие по борьбе с изменением климата, развитию эффективного государственного управления, укреплению экономического сотрудничества в регионе, содействию развития Афганистанав контексте предстоящего вывода американских войск из ИРА.

Приветствуя всеобщее развитие Казахстана, Госсекретарь США подчеркнул, что «Соединенные Штаты твердо поддерживают План политических реформ Президента К. Токаева».

С учетом приоритетности вопроса борьбы с изменением климата для двух стран, стороны приветствовали участие министра экологии, геологии и природных ресурсов РК М. Мирзагалиева в круглом столе на полях Саммита лидеров по климату (23 апреля текущего года, прим.) и его контакты со Специальным представителем Президента США по климату Дж. Керри.

Отдельной темой разговора стало развитие регионального сотрудничества в рамках диалоговой площадки С5+1, которая за 5 лет с момента ее создания превратилась в эффективную платформу взаимодействия стран Центральной Азии и США.

Собеседники договорились поддерживать регулярные контакты и обсуждать актуальные вопросы.

- Можете сообщить об основных результатах недавно проведенной министерской встречи С5+1?





- Формат «С5+1» представляет собой региональный многосторонний механизм взаимодействия между странами Центральной Азии и США. Главной целью площадки является способствование развитию Центральной Азии в качестве стабильного и интегрированного региона, активно участвующего в укреплении глобальных связей.

С 2015 года главы внешнеполитических ведомств шести стран регулярно проводят встречи. Состоявшаяся 23 апреля 2021 года встреча высокого уровня «С5+1» в формате видеоконференции стала 10-й с момента запуска данной инициативы.

Участники обсудили пути и планы расширения торгово-экономических связей, а также совместные усилия по реагированию на вызовы в период распространения пандемии COVID-19. Состоялся конструктивный обмен мнениями по подходам сторон к обеспечению мира и стабильности в Афганистане и проблемам изменения климата.

Стороны отметили, что, несмотря на глобальные потрясения, платформа остается эффективной площадкой также для развития транзитно-транспортного потенциала, а также укрепления региональной безопасности.

Глава казахстанского внешнеполитического ведомства М. Тлеуберди подчеркнул «важность продолжения работы в рамках диалога «С5+1» по привлечению американских инвестиций и технологий в Центральную Азию, а также по борьбе с изменением климата».

Примечательно, что министерская встреча «С5+1» состоялась в первые 100 дней президентства Дж. Байдена, что говорит о том, что Центральная Азия остается в фокусе внимания новой Администрации США. По нашему мнению, с Вашингтоном будет продолжено активное сотрудничество в сферах, представляющих взаимный интерес для стран ЦА и США.

Напомним, 23 апреля в формате видеоконференции прошла встреча высокого уровня С5+1 с участием заместителя Премьер-Министра – министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди, Государственного секретаря США Энтони Блинкена и глав внешнеполитических ведомств Кыргызстана Руслана Казакбаева, Таджикистана Сироджиддина Мухриддина, Туркменистана Рашида Мередова и Узбекистана Абдулазиза Камилова.