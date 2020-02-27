Айбек Смадияров рассказал о подробностях возращения казахстанок из сексуального рабства в Бахрейне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров рассказал о подробностях возвращения казахстанок из сексуального рабства в Бахрейне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы помните, чуть более недели назад мы освободили 21 гражданина Казахстана из сексуального рабства в Бахрейне. Это было совместно организовано с правоохранительными органами Бахрейна и нашим посольством в Саудовской Аравии. Сейчас эти девушки уже вернулись в Казахстан. С ними все хорошо. Ведутся следственные мероприятия», - сказал Айбек Смадияров на брифинге.

Он также сообщил, что в преступной группировке были и граждане Казахстана.

«Детали я раскрыть не могу. Там замешаны не только граждане других стран, но и Казахстана. Это была большая организованная группа, которая занималась этим. Как только следствие закончится и можно будет что-то объявить, мы обязательно объявим», - добавил Айбек Смадияров.



