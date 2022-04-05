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Айбек Косуаков назначен акимом города Жанаозена

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
5 Апреля 2022, 17:57
Айбек Косуаков назначен акимом города Жанаозена

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 5 апреля, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев представил депутатам городского маслихата города Жанаозена кандидатуру нового акима, вместо перешедшего на другую работу Максата Ибагарова. Новым кандидатом, согласованным с администрацией президента РК стал Айбек Косуаков, передает МИА «Казинформ».

Айбек Косуаков окончил Каспийский государственный университет имени Ш. Есенова по специальности «Бурение нефтяных и газовых скважин» и университет транспорта и права имени Кунаева по специальности «экономист».

Трудовую деятельность начал в 1997 году в качестве оператора в компании «Каражанбасмунай». С 2001 по 2004 годы занимался частным предпринимательством. С 2004 по 2006 годы являлся исполнительным директором АО «Жазық». С 2007 года по 2020 год работал председателем правления компании «Таушық ауыл шаруашылығы».

С января 2020 года по настоящее время – аким Тупкараганского района Мангистауской области.

Депутаты поддержали кандидатуру предложенную акимом Мангистауской области и пожелали новому акиму удачи в работе.

Нурлан Ногаев в свою очередь дал ряд конкретных поручений новому акиму, касающихся социально-экономического развития города Жанаозена.

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