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вчера 20:49
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Айбек Кетебаев назначен директором аэропорта Кокшетау
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Айбек Кетебаев назначен директором филиала АО «Международный аэропорт Астана» - «Аэропорт Кокшетау», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК в Telegram.
Назначение произведено решением правления АО «Международный аэропорт Астана» от 9 июня 2020 года по согласованию с Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.
Кетебаев Айбек Болатбекович, 1981 года рождения, окончил в 2003 году Кызылординский Государственный Университет им. Коркыт-Ата, (г. Кызылорда), специальность – Организация дорожного движения, в 2016 году Академию гражданской авиации (г. Алматы), специальность - Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта и в 2019 году Московский авиационный университет (г. Москва) по специальности - менеджмент (Управление авиапредприятиями) с квалификацией– магистр.
Трудовую деятельность начал в 2007 году в АО «Международный аэропорт Астана» инженером технического отдела службы спецтранспорта.
Прошел все этапы карьерного развития в различных производственных службах и структурных подразделениях аэропорта.
С 2014 года занимал должности начальника ремонтного участка службы спецтранспорта, заместителя начальника службы спецтранспорта, начальника службы спецтранспорта.
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