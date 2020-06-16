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Айбек Кетебаев назначен директором аэропорта Кокшетау

16 Июня 2020 00:30
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Айбек Кетебаев назначен директором аэропорта Кокшетау

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Айбек Кетебаев назначен директором филиала АО «Международный аэропорт Астана» - «Аэропорт Кокшетау», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК в Telegram.

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Назначение произведено решением правления АО «Международный аэропорт Астана» от 9 июня 2020 года по согласованию с Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Кетебаев Айбек Болатбекович, 1981 года рождения, окончил в 2003 году Кызылординский Государственный Университет им. Коркыт-Ата, (г. Кызылорда), специальность – Организация дорожного движения, в 2016 году Академию гражданской авиации (г. Алматы), специальность - Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта и в 2019 году Московский авиационный университет (г. Москва) по специальности - менеджмент (Управление авиапредприятиями) с квалификацией– магистр.

Трудовую деятельность начал в 2007 году в АО «Международный аэропорт Астана» инженером технического отдела службы спецтранспорта.

Прошел все этапы карьерного развития в различных производственных службах и структурных подразделениях аэропорта.

С 2014 года занимал должности начальника ремонтного участка службы спецтранспорта, заместителя начальника службы спецтранспорта, начальника службы спецтранспорта.


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#Акмолинская область   #Назначения   #Транспорт  
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