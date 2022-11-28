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    Айбек Дадебаев назначен Управляющим делами Президента РК

    28 Ноября 2022, 10:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Дадебаев Айбек Аркабаевич назначен Управляющим делами Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Дадебаев Айбек Аркабаевич родился 1 апреля 1980 года в Алматы. В 2001 году окончил Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана по специальности «документовед-международник», в 2003 году - магистратуру Казахского университета международных отношений и мировых языков имени Абылай хана, магистр регионоведения.

    В 2001-2002 годах работал преподавателем кафедры менеджмента международного туризма Казахского государственного университета международных отношений и мировых языков.

    В 2008-2011 годах - эксперт отдела межпарламентских связей и международного сотрудничества Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан, исполняющий обязанности помощника председателя Сената.

    С 2011 по 2013 год - атташе, третий секретарь постоянного представительства Республики Казахстан в ООН в Женеве.

    Позже шесть лет работал заместителем заведующего, заведующим секретариатом председателя Сената, в 2019-2021 годах - заместитель начальника Канцелярии Президента.

    С 28 мая 2021 года был заместителем управляющего делами Президента.

    С 11 января 2022 года назначен Управляющим делами Президента РК, 28 ноября 2022 года переназначен Управляющим делами Президента РК.

    Имеет дипломатический ранг советника II класса.

    Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін».

    Фото:akorda.kz
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