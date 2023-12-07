Каждый год в декабре мы с нетерпением ждем наступления новогодних праздников с надеждой на позитивные перемены. 2023 год в этом смысле не стал исключением — казахстанцам по-прежнему хочется чудес. Хорошая новость — за волшебство в кинопрокате этой зимой отвечает отечественная продюсерская компания Tiger Films. Встречайте премьеру — веселую и добрую сказочную комедию «Аяз аға», передает агентство Kazinform.

В будущем хите предновогоднего кинопроката сыграли известные казахстанские артисты — Бахтияр Кожа, Баян Алагузова, Рамазан Амантай, Рустем Жаныаманов, Асель Сагатова, Адина Бажан, Кульжамила Бельжанова, Медет Аманбаев и Кылышбек Касымбеков. Особенно интересно, что каждый из них во время съемок вышел из привычного для себя амплуа. Так, у зрителей есть шанс увидеть Баян Алагузову в образе Жалмауыз кемпір, выяснить, идут ли Рамазану Амантаю эльфийские уши, ну, а Бахтияр Кожа перевоплотился в самого Аяз аға.

Герои новогоднего фильма «Аяз аға» верят в чудеса так же, как и мы. Ведь это то самое время, когда у всех есть шанс поменять свою жизнь к лучшему. Их история начинается в канун Нового года: по сюжету, бывшие одноклассники, давно ставшие взрослыми, приезжают в один и тот же загородный дом на склоне холма. Все происходит так, как будто кто-то специально собрал их здесь. Персонажи, которые давно потеряли веру в сказки, сначала воспринимают это как шутку, однако появление эльфа и Аяз аға еще больше озадачивает героев. По ходу истории они понимают, что действительно окунулись в мир сказок… В финале их ждет спасение Нового года, который может и вовсе не наступить, а также счастливое воссоединение тех, кто ждал этого еще с момента окончания школы.

Отметим, что воплощением этой захватывающей и трогательной истории на экране занимался Дархан Саркенов — режиссер таких кассовых и любимых публикой фильмов, как «Бишарашки», «Байдың қызын аламын», «Дубай любой ценой» и других.

Сказочная комедия «Аяз аға» — это не просто атмосферная новогодняя история. В визуальном отношении этот фильм отдает дань традициям и культуре Казахстана. Так, за облик сказочных героев отвечала именитый модный дизайнер Куралай Нуркадилова, известная своим интересом к этнике — именно поэтому многие персонажи носят костюмы с элементами национального стиля. Ну, а самый главный волшебник просит называть его не «ата», а «аға», ведь ему хоть и 5 000 лет, но в душе он все еще молодой.

Увидеть все эти чудеса своими глазами можно будет совсем скоро. Премьера отечественной новогодней сказки «Аяз аға» состоится на экранах кинотеатров страны уже 14 декабря. Фильм обещает стать не только новым хитом этой зимы, но и ярким событием для зрителей всех возрастов.