Аян Турсын завоевала бронзовую медаль Азиады в Китае

Спортсменка национальной сборной РК Аян Турсын завоевала бронзовую медаль в ушу-саньда на Азиатских играх в Ханчжоу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.

В полуфинале весовой категории до 52 кг наша соотечественница уступила хозяйке соревнований Юэяо Ли.

Китайский национальный вид спорта ушу-саньда присутствует в программе Азиатских игр с 1998 года (мужчины). Женские соревнования проводятся с 2010 года в двух весовых категориях (52 и 60 кг), мужчины выступают в пяти весовых категориях (56, 60, 65, 70, 75).