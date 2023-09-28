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    18:19, 27 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Аян Турсын завоевала бронзовую медаль Азиады в Китае

    Азиада
    Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта РК

    Спортсменка национальной сборной РК Аян Турсын завоевала бронзовую медаль в ушу-саньда на Азиатских играх в Ханчжоу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.

    В полуфинале весовой категории до 52 кг наша соотечественница уступила хозяйке соревнований Юэяо Ли.

    Китайский национальный вид спорта ушу-саньда присутствует в программе Азиатских игр с 1998 года (мужчины). Женские соревнования проводятся с 2010 года в двух весовых категориях (52 и 60 кг), мужчины выступают в пяти  весовых категориях (56, 60, 65, 70, 75).

    Теги:
    Спорт Азиатские игры Китай
    Автор
    Гульмира Байзакова
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