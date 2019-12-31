Аян Дуйсембаев назначен советником акима Мангистауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Экс-начальник департамента полиции Атырауской области Аян Дуйсембаев назначен советником акима Мангистауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Facebook.

А. Дуйсембаев родился в 1966 году. Образование: слушатель училища МВД РК профессиональной подготовки.

В разное время работал оперуполномоченным отдела при Службе криминальной полиции ГУВД г. Алматы, старшим оперуполномоченным отдела при службе криминальной полиции ГУВД г. Алматы, начальником отделения УБОП ДВД Атырауской области, командиром подразделения Специального назначения «Арлан» УВД Атырауской области, начальником управления по г. Алматы МВД РК, начальником управления по г. Астане МВД РК, начальником департамента МВД РК, первым заместителем начальника ДВД Атырауской области.

Его предыдущая должность - начальник департамента полиции Атырауской области. 20 мая был освобожден от должности.