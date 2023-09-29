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    08:19, 29 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Триатлон: Аян Бейсенбаев завоевал бронзовую медаль Азиады-2022

    Азиада
    Фото: Olympic.kz

    Казахстанец Аян Бейсенбаев завоевал бронзовую медаль Азиатских игр-2022 в Ханчжоу. Он финишировал третьим в триатлоне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Бейсенбаев преодолел плавание 1500 метров, велоэтап 40 километров и бег 10 километров за 1:52:25. Первым стал японец Кенжи Ненер — 1:50:54. «Серебро» осталось за Макото Одакурой из Японии — 1:51:49.

    Темирлан Темиров финишировал на шестом месте.

    Теги:
    Спорт Китай Азиатские игры
    Артем Волков
    Автор
    Артем Волков
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