Триатлон: Аян Бейсенбаев завоевал бронзовую медаль Азиады-2022

Казахстанец Аян Бейсенбаев завоевал бронзовую медаль Азиатских игр-2022 в Ханчжоу. Он финишировал третьим в триатлоне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Бейсенбаев преодолел плавание 1500 метров, велоэтап 40 километров и бег 10 километров за 1:52:25. Первым стал японец Кенжи Ненер — 1:50:54. «Серебро» осталось за Макото Одакурой из Японии — 1:51:49.

Темирлан Темиров финишировал на шестом месте.