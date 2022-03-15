21:43, 14 Март 2022 | GMT +6
Аян Бейсенбаев стал победителем чемпионата Азии по дуатлону
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Представитель команды Казахстана по триатлону Аян Бейсенбаев завоевал золотую медаль на чемпионате Азии по дуатлону в Бахрейне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Об этом сообщила пресс-служба КФТ.⠀
В соревновании приняли участие спортсмены из Австралии, Бахрейна, Иордании, Казахстана, Нидерландов, ОАЭ и Филиппин. Нашу команду в категории Elite представляли Аян Бейсенбаев, Мейрлан Искаков и Темирлан Темиров. Участники преодолевали дистанцию, состоявшую из бега на 10 километров, велогонки на 40 километров и еще одного бегового этапа (пять километров).⠀
Бейсенбаев стал первым с результатом 01:52:48. Темиров завершил гонку на восьмой строчке (01:59:03), а Искаков замкнул десятку лучших (02:00:12).
Второе место занял австралиец Самуель Майлхэм (01:52:49), третье – Томас Кремерс из Нидерландов (01:53:17).