Аян Бахиянов назначен зампредседателя Комитета рыбного хозяйства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аян Бахиянов назначен заместителем председателя Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Приказом Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Аян Бахиянов назначен заместителем председателя Комитета рыбного хозяйства.

Ранее занимал должность заместителя руководителя Балхаш-Алакольской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства Комитета рыбного хозяйства.Аян Бахиянов родился 2 ноября 1983 года в Северо-Казахстанской области. Закончил Казахский государственный агротехнический университет имени С. Сейфуллина по специальности «Промышленное рыболовство».В отрасли рыбного хозяйства работает с 2005 года, трудовую деятельность начинал с должности ведущего специалиста отраслевого комитета.