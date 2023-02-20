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Автовоз столкнулся с поездом в Актюбинской области: погиб водитель

Автор:  
Самал Ендибаева
20 Февраля 2023, 21:15
Автовоз столкнулся с поездом в Актюбинской области: погиб водитель

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – На железнодорожном переезде трассы Самара-Шымкент в Актюбинской области столкнулись автовоз и рабочий поезд. В результате ДТП погиб водитель автовоза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

ДТП произошло сегодня в 15:50. На переезде работал светофор, был шлагбаум. По предварительным данным, водитель автовоза несмотря на красный сигнал светофора проехал вперед и столкнулся с поездом. От столкновения автовоз разбился вдребезги, водитель получил травмы. На место происшествия была вызвана скорая медицинская помощь, однако от полученных травм мужчина умер по пути в больницу.

«20 февраля примерно в 15:50 на железнодорожном переезде «Жазык» трассы Самара-Шымкент произошло ДТП. По предварительным данным, водитель автовоза проехал на запрещающий красный сигнал светофора на переезде и столкнулся с рабочим поездом. В результате ДТП пострадал водитель автовоза, мужчина скончался по пути в больницу. Обстоятельства ДТП уточняются», - сообщил пресс-секретарь департамента полиции Актюбинской области Ерболат Саркулов.


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