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Автовоз слетел в кювет на трассе Костанай - Карабутак

Автор:  
Арайлым Мұрат
26 Октября 2022, 17:17
Автовоз слетел в кювет на трассе Костанай - Карабутак

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – 40-летний водитель автовоза не справился с рулевым управлением. В результате ДТП водитель не пострадал, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Инцидент случился сегодня в 11:06 на 127 км трассы Костанай - Карабутак. 40-летний водитель автовоза не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет. Водитель не пострадал, оказывается помощь по эвакуации машины.

В департаменте полиции сообщили, что к водителям постоянно обращаются и напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения в условиях изменения погоды.

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Ранее сообщалось, что количество погибших в ДТП с участием двух машин в Алматинской области выросло до семи человек. В больнице скончался месячный ребенок.


Костанайская область   ДТП   Происшествия   Транспорт   Видео   Регионы   Костанай  
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