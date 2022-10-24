Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Акмолинская область

Автовоз перевернулся в Акмолинской области

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
24 Октября 2022, 14:35
Автовоз перевернулся в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Инцидент произошел 21 октября на автодороге «Екатеринбург – Алматы». Установлено, что водитель Мercedes Аctros, перевозивший шесть автомашин, не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание авто, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Также стало известно, что на момент ДТП водитель находился в состоянии опьянения легкой степени. Он, совершив аварию, попытался скрыться с места происшествия.

В результате опрокидывания никто не пострадал, машины получили механические повреждения. Материальный ущерб устанавливается.

В отношении 33-летнего водителя составлен административный протокол по статье 608 КоАП РК за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Также он привлечен к ответственности по статье 611 КоАП РК за оставление места ДТП. Материалы направлены в суд.


Фото: t.me/POLICE_of_KZ


Акмолинская область   ДТП   МВД РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде
41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению