Автовор сканером вскрыл чужое авто и похитил 20 млн тенге в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Автовор с помощью сканера вскрыл чужое авто и похитил оттуда 20 миллионов тенге в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

На этот раз «отличился» 51-летний житель Карагандинской области, ранее судимый за имущественные преступления.

«Данное преступление имело место 28 октября в 10 часов 30 минут утра. Гражданин Т. незаконно проник в салон автомашины Mercedes, что была припаркована на пересечении улиц Гоголя и Тулебаева, и тайно похитил оттуда денежные средства в размере 20 миллионов тенге. Подозреваемый был задержан в Карагандинской области. Установлено, что часть похищенных денег фигурант потратил на личные нужды, остальная изъята и приобщена к материалам уголовного дела, расследуемого УП Медеуского района по ст.188 ч.3 УК РК», – резюмировал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Берик Абильбеков.

По данным спикера, чужое авто злоумышленник вскрыл путем сканирования его сигнализации. Проверяется причастность к данному преступлению других лиц.