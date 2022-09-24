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    18:10, 23 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Автовладельцы из новых областей начали получать номера с собственным кодом региона

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Автовладельцы из новых областей начали получать номера с собственным кодом региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Министерством внутренних дел начата регистрация транспортных средств в Абайской, Жетысуской и Улытауской областях с присвоением собственного кода региона на государственных номерных знаках. С сегодняшнего дня при регистрации авто жителям этих областей начали выдавать номера с новыми кодами регионов.

    Как сообщалось ранее, государственные регистрационные номерные знаки в Абайской области имеют цифровое обозначение кода региона – 18, в Жетысуской области – 19 и в Улытауской области – 20.

    Учитывая экстерриториальный принцип оказания услуг в сфере дорожного движения, жители новых областей смогут зарегистрировать свои автомобили в любом спецЦОНе страны. При этом, гражданам не требуется замена старых государственных номерных знаков с прежними цифровыми обозначениями регионов на новые.

    «С сентября для удобства граждан все заявки в ЦОНах на изготовление номеров повышенного спроса будут привязываться к их ИИНам (или БИНам – для юридических лиц) и оплаченным квитанциям. Это позволит исключить риски, когда на один и тот же номер подается несколько заявок в разных регионах, и у граждан возникают вопросы в приоритетности их выдачи какому-либо лицу. Кроме того, это снизит коррупционные риски, т.к. в ЦОНах больше не будут заказывать престижные номера «впрок», а только по индивидуальным заказам граждан», – отметили в ведомстве.


    Теги:
    Транспорт МВД РК Правоохранительные органы
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