«Автоураганов» станет больше в Костанайской области
«Для сведения автовладельцев, в течение 15 суток со дня ввода в эксплуатацию АПК «АвтоУраган» будут осуществлять работу в тестовом режиме. С 15 октября комплексы начнут работу в штатном режиме»,- сообщили в ведомстве.
Новые комплексы установили в ряде районов: в Мендыкаринском - на трассе республиканского значения А-21 «Мамлютка-Костанай» (выезд на мост реки «Убаган» Мендыкаринского района), в городе Аркалык - трасса республиканского значения А-16 «Жезказган-Петропавловск» -
Комплексы, как уточнили в полиции, приобретены в рамках реализации государственной программы «Цифровой Казахстан» и исполнения проектов Дорожной карты цифровизации Костанайской области на 2021 год.
Всего в настоящее время на территории Костанайской области осуществляют фиксацию 45 единиц систем автоматического контроля транспортного потока и фиксации нарушений правил дорожного движения.