«Автоураганов» станет больше в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Департаментом полиции Костанайской области на территории области дополнительно вводятся в эксплуатацию 6 единиц аппаратно-программных комплексов (АПК) «АвтоУраган», передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу полиции.

«Для сведения автовладельцев, в течение 15 суток со дня ввода в эксплуатацию АПК «АвтоУраган» будут осуществлять работу в тестовом режиме. С 15 октября комплексы начнут работу в штатном режиме»,- сообщили в ведомстве.

Новые комплексы установили в ряде районов: в Мендыкаринском - на трассе республиканского значения А-21 «Мамлютка-Костанай» (выезд на мост реки «Убаган» Мендыкаринского района), в городе Аркалык - трасса республиканского значения А-16 «Жезказган-Петропавловск» - 340 км, в Амангельдинском районе - трасса областного значения КР-32 «Аркалык-Торгай» - 96 км. Также комплексы установлены на трассе республиканского значения А-21 «Рудный-Денисовка» - 385 км, при въезде-выезде из Лисаковске, а также на трассе республиканского значения М-36 «Алматы-Екатеринбург» - 680 км.

Комплексы, как уточнили в полиции, приобретены в рамках реализации государственной программы «Цифровой Казахстан» и исполнения проектов Дорожной карты цифровизации Костанайской области на 2021 год.

Всего в настоящее время на территории Костанайской области осуществляют фиксацию 45 единиц систем автоматического контроля транспортного потока и фиксации нарушений правил дорожного движения.